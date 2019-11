© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutto confermato in casa Roma con Cetin che partirà titolare al fianco di Smalling in difesa e Mancini ancora a centrocampo. Zaniolo, Pastore e Kluivert saranno invece i tre giocatori alle spalle di Dzeko. Dall'altra parte Ancelotti dà spazio a Milik e Mertens in avanti, con Fabian e Zielinski in mediana. Queste le formazioni ufficiali della sfida dell'Olimpico:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Çetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

Napoli (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne, Milik, Mertens.