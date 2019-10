Roma, ne rimarrà solo uno: Fazio in mediana o centrocampo a 3

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma fa 13. In passato con il “Totocalcio” sarebbe stato un gran risultato, oggi per il club giallorosso un po’ meno. Tanti, infatti, sono gli infortuni da inizio stagione. Nove di tipo muscolari, i restati tutti traumatici. Una lista alla quale si sono aggiunti dopo la gara con la Sampdoria anche Cristante e Kalinic. Fonseca continua a perdere pezzi e il tour de force in programma non aiuta. Giovedì torna l’Europa League e la formazione, in particolare a centrocampo, diventa un vero e proprio rebus. Contro il Borussia Mönchengladbach il tecnico portoghese avrà a disposizione il solo Veretout in mediana. Pellegrini e Diawara sono alle prese con la riabilitazione per le rispettive fratture, mentre Cristante è tornato con un fastidio al pube dalla Nazionale che lo ha costretto ad abbandonare la sfida di Marassi dopo sette minuti e rimarrà fuori a lungo a causa del distaccamento del tendine dell’adduttore destro.

SOLUZIONI - Rientreranno Under e Mkhitaryan, ma è azzardato solo ipotizzare un loro utilizzo dal primo minuto. Dunque le soluzioni a disposizione di Fonseca potrebbero essere due. Con Pastore che difficilmente potrà giocare due partite così ravvicinate e Zaniolo non adatto a ricoprire il ruolo di mediano nel modo di giocare dell’ex Shakhtar, ecco che Fazio al fianco di Veretout diventa più di una semplice suggestione. Per caratteristiche può interpretare quel ruolo e in passato lo ha già fatto con il Siviglia in caso di emergenza. Certo i i precedenti dell’argentino non sono esaltanti. Nelle nove gare disputate in quella parte di campo non ha mai vinto ( 2 pareggi e 7 sconfitte). L’altra soluzione potrebbe invece prevedere un cambio di modulo. Dal 4-2-3-1 si passerebbe al 4-3-3. Con Veretout a fare il play insieme a Zaniolo e Florenziad agire da mezzali. Il tridente sarebbe composto da Kluivert (costretto a saltare il Milan per squalifica), Dzeko e Perotti. Un’emergenza totale quella della Roma che potrebbe addirittura costringere Petrachi a intervenire sul mercato da subito sondando il terreno con i centrocampisti svincolati.