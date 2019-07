© foto di Giacomo Morini

Affare da 17 milioni di euro più due milioni di bonus. Jordan Veretout è prossimo a trasferirsi dalla Fiorentina alla Roma, con i giallorossi che ieri hanno trovato l'intesa con i viola e con il centrocampista francese. L'ex Aston Villa andrà a guadagnare 2,5 milioni di euro netti più un milione di bonus in caso di qualificazione alla Champions League, come si legge sul Corriere dello Sport.

Veretout a Roma - Il calciatore può arrivare in città, forse già oggi, per finalizzare l'affare e firmare il contratto con la società capitolina. Così da lasciare la Fiorentina per un quinquennale con i giallorossi.