© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma, Steven Nzonzi, ha parlato ai microfoni di So Foot. Queste le sue parole riportate dal Corriere di Roma: "Il mio primo obiettivo è non avere infortuni gravi e poter giocare bene fino a 33 anni. Si impara a ogni età. Prendi De Rossi, per esempio, lui gioca in una maniera molto intelligente. Ha esperienza, un ottimo tocco di palla, mi ha aiutato molto spiegandomi in inglese i dettami tattici. Ma soprattutto è un professionista. Ha passato tutta la sua carriera a Roma. Ci sono migliaia di calciatori che, al suo posto e dopo aver dato tanto al club, si allenerebbero camminando e senza andare mai in palestra. Ma non De Rossi. Lui non è mai in ritardo, va in palestra, si impegna durante l’allenamento. Non puoi che ammirarlo. Non so dire se io avrei la sua stessa costanza, sapendo che l’allenatore non mi può dire niente. L’altro grande obiettivo è vincere, perché non ho alzato molti trofei. Farlo con il Siviglia ha cambiato la mia prospettiva. In Inghilterra giocavo per aiutare la squadra, ma mai per vincere qualcosa. Una volta che assapori la vittoria prendi coscienza di quello che significa. Vincere è difficile e magari non ci riuscirò più, ma se per farlo devo ripetere la fatica e le ore passate davanti al video come facevamo con Emery, non avrei dubbi. Lo rifarei perché ne vale la pena".