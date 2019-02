© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma Steven Nzonzi ha parlato a So Foot soffermandosi anche sulle sue sensazioni dopo alcuni mesi dall'approdo in giallorosso dal Siviglia: "Sì, sono contento. Avevo bisogno di una nuova sfida perché dopo 3 anni a Siviglia ho sentito di aver bisogno di qualcos’altro. Non è sempre facile, ma avevo bisogno di una sfida come questa per andare avanti".