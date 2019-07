Roma, obiettivo Mariano Diaz: il Betis si allontana, ma c’è il Monaco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid, piace anche il Betis. L'attaccante dominicano, conteso anche tra Roma e Monaco, è un obiettivo del club andaluso, ma al momento la trattativa è irrealizzabile. Stando alle indiscrezioni riportate da Estadio Deportivo, il calciatore costa troppo per la società iberica: per meno di 20 milioni non si muove da Madrid ed un'eventuale asta potrebbe alzare ancora di più il prezzo del cartellino.