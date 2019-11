© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, oggi è stato sottoposto a nuovi esami medici per valutare l'infortunio per il distacco del tendine dell’adduttore destro rimediato nei primi minuti del match contro la Sampdoria. Dal controllo di quest'oggi - riporta SportMediaset - si evidenzia come il problema non sia peggiorato, tanto che tra lo staff medico sta prendendo quota l'ipotesi di procedere con la terapia conservativa invece dell'operazione che allungherebbe ulteriormente i tempi di recupero. Nelle prossime ore ci sarà un aggiornamento tra medici e club per decidere come agire sul distacco del tendine.