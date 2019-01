Roma, operazione in stile Cristante per Mancini. Offerto Perotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto scrive Il Giorno, la Roma vorrebbe mettere in piedi un'operazione in stile Cristante per Gianluca Mancini, difensore centrale dell'Atalanta: 5 milioni per il prestito oneroso più altri 20 per il riscatto. Monchi, inoltre, ha offerto in prestito da subito Perotti, che potrebbe sostituire il partente Rigoni e rientrare nell'operazione la prossima estate.