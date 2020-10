Roma, ora è tempo di rinnovi: una volontà e due necessità

In casa Roma l’argomento principale all’ordine del giorno è legato ai rinnovi di contratto. Tra i nomi principali prese in considerazione c’è ovviamente quello di Edin Dzeko, ovvero il centravanti da 7,5 milioni di euro a stagione che proprio in estate è stato ad un passo dall’addio. La volontà dei capitolini è quella di spalmare l’ingaggio del bosniaco garantendogli un prolungamento che farebbe respirare le casse del club giallorosso da un lato, e un paio di anni in più di contratto per l’attaccante. Da tenere monitorate anche le situazioni di Zaniolo e Pellegrini. Per il primo l’obiettivo è quello di portare la scadenza al 2025 con annesso aumento per blindare l’ex nerazzurro nel momento di massima difficoltà dovuta all’infortunio, per il secondo la necessità è quella di mettersi in salvo da sorprese. Il centrocampista romano ha un accordo sino al 2022 con tanto di clausola rescissoria tutt’altro che inaccessibile, la volontà del diretto interessato è sempre stata quella di non prendere in considerazione le proposte che pure non sono mancate in questi anni, ma di certo arrivare ad un rinnovo che sancisca la fedeltà reciproca sarebbe decisamente consigliabile.