Toby Alderweireld si avvicina alla Roma. Il belga del Tottenham è uno dei grandi obiettivi dei giallorossi e domani Franco Baldini dovrebbe incontrare la dirigenza degli Spurs a Londra. L'offerta è di circa 8 milioni di euro per la formazione londinese. Intanto è a un passo il centrale Gianluca Mancini dell'Atalantama come alternativa Petrachi guarda in casa Torino per l'ex genoano Armando Izzo.