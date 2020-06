Roma, Pallotta incensa Fonseca e non cita Petrachi: una dimenticanza che fa rumore

“Notizie strumentali”. Così, nei giorni scorsi, il ds della Roma, Gianluca Petrachi ha bollato le indiscrezioni giornalistiche sul possibile addio ai colori giallorossi. Nulla di vero, solo un ambiente molto complicato come quello della Capitale. Che in effetti lo è. Parole che non hanno convinto proprio tutti, se è vero che Lorenzo Pellegrini non ha mandato giù l’idea che possa rimanere in giallorosso perché “romano e romanista”, e tratta il rinnovo, tramite i suoi agenti, direttamente col CEO Fienga.

La dimenticanza di Pallotta. Nemmeno 24 ore, e qualche altro dubbio arriva da James Pallotta. In attesa di capire come andrà a finire la vicenda societaria, il presidente parla ai canali giallorossi del primo anno di Paulo Fonseca. Del quale, assicura, “non potrebbe essere più felice”. Anche perché “ lavora davvero bene con Guido Fienga, con Manolo Zubiria e con tutto lo staff”. Dentro il CEO e il Global Sport Officer, con i quali Fonseca avrà sicuramente rapporti, ma che in teoria non sarebbero le principali figure della dirigenza chiamate a interfacciarsi con l’allenatore. Fuori, appunto, Petrachi. Semplice dimenticanza? In questi giorni di rumor incontrollati, anche le mancanze fanno rumore. E il mancato riferimento alla figura del direttore sportivo non può passare inosservato.