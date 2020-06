Roma, Pallotta messo all'angolo: Vitek chiede chiarezza per il nuovo stadio

Non c'è pace per la Roma e soprattutto per il presidente James Pallotta, che mentre cerca un nuovo acquirente per il club dopo lo stop alla trattativa con Friedkin, deve fare i conti anche con lo stadio e con la richiesta di chiarezza da parte di Vitek. L'imprenditore ceco dovrebbe comprare i terreni entro fine mese facendo uscire di scena Parnasi e dunque arrivando alle firme come primo passo verso la futura costruzione dell'impianto, ma prima vuole capire con chi dovrà mettersi in affari dopo l'addio del compratore texano. Chi sarà il prossimo interlocutore? Il problema è che anche lo stesso Pallotta, al momento, non lo sa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.