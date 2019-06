Roma, Pallotta pensa di rispondere a Totti. Valutazioni in corso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la conferenza stampa bomba di Francesco Totti, che oggi ha salutato la Roma, il patron della società capitolina James Pallotta valuta una risposta punto per punto, un po' come fece il 31 maggio scorso in seguito all'inchiesta di Repubblica che gettò ombre importanti sulla gestione sportiva della Roma. Stando a quanto riferisce Sky, ci sono valutazioni in corso al riguardo, con il patron che vorrebbe replicare alle accuse dell'ex numero 10.