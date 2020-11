Roma-Parma, le formazioni ufficiali: c'è Borja Mayoral. Esordio dal 1' per Sohm e Cyprien

Tutto confermato in casa Roma in vista della gara contro il Parma, con Fonseca che ha scelto di mandare in campo Villar al fianco di Veretout. Mkhitaryan e Pedro agiranno invece alle spalle di Borja Mayoral. Dall'altra parte Liverani si affida al tandem d'attacco formato dall'ex Gervinho e Inglese: out Brunetta, difesa a cinque per i ducali. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida dell'Olimpico.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Borja Mayoral. All. Paulo Fonseca.

PARMA (5-3-2): Sepe; Grassi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Sohm, Cyprien; Gervinho, Inglese. All. Fabio Liverani.