Roma, passi avanti per Alderweireld. Il Tottenham mette fretta

La Roma è più vicina a Toby Alderweireld. Secondo Tuttosport, infatti, il ds Petrachi è intenzionato a regalare a mister Fonseca il difensore belga per rinforzare un reparto che ha bisogno di esperienza, dopo la partenza di Kostas Manolas. Il dirigente giallorosso è al lavoro per limare la differenza di valutazione del giocatore tra Roma e Tottenham. La trattativa può chiudersi nei prossimi giorni, anche per dar modo ai londinesi di trovare un sostituto prima dell'8 agosto, data di inizio della Premier League.