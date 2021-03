Roma, Pastore in cima alla lista dei partenti: il suo futuro potrebbe essere in MLS

Javier Pastore è uno dei giocatori che Tiago Pinto proverà a cedere nel corso della prossima estate. L'argentino è da tempo ai margini della Roma sia per gli infortuni che per il rendimento e il suo ingaggio pesa e non poco sulle casse romaniste. Il suo futuro potrebbe essere in MLS, dove due club sono sulle sue tracce già da diverso tempo. Secondo Il Messaggero, sono il Dallas FC e l'Atlanta United a contendersi il cartellino del Flaco.