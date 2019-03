© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riportato da Il Messaggero, Javier Pastore non ha preso bene l'esclusione al derby e non era molto contento di entrare. Il quotidiano romano prosegue riferendo di come l'ex PSG abbia gettato il fratino per terra e rivolto un gestaccio verso la panchina. Potrebbe, quindi, essere escluso dalla lista dei convocati o assistere al match contro il Porto dalla tribuna. L'episodio incriminato è avvenuto intorno al 20' della ripresa, quando Di Francesco avrebbe chiesto all'argentino di accelerare le operazioni di riscaldamento. Il Flaco, a quel punto, avrebbe gettato per terra la pettorina e si sarebbe rivolto verso l'allenatore con un epiteto poco gentile.