Roma, Pastore: "Sto bene e si vede, è un grande risultato per me"

Il trequartista della Roma Javier Pastore, commenta ai microfoni di Roma TV il successo ottenuto con il Milan:

“Vado a casa con quella sensazione di avere creato molte occasioni, ma senza aver segnato. Era importante vincere e stare là dove la Roma merita di stare. Lo staff mi ha aiutato molto, facendomi lavorare anche da solo per migliorare, ed ora si vedono o risultati: sto giocando ogni 3 giorni, sto bene, questo è già un grande risultato per me. È importante sentirmi bene: quando sto bene posso fare più cose. Aiutare la squadra, contrastare e difendere: questa è la cosa più importante, mi sento bene. Adesso ho più libertà, quando non abbiamo palla sto più vicino a Dzeko, quando partiamo da dietro devo venire più basso: mi sento bene perché gli avversari non sanno in che posizione gioco, sono molto libero per fare una giocata, è importante essere ben posizionato in zona difensiva. Mi sento meglio dell’anno scorso e delle prime partite di quest’anno. Questa continuità mi sta dando molto: poter dribblare ed avere più fiducia, cose che sinceramente l’anno scorso erano calate. Dobbiamo continuare così, siamo consapevoli che possiamo fare delle cose importanti”.