Roma, Pau Lopez: "Col Lille buona vittoria per continuare a prepararci"

Tra le tante reazioni social arrivate dopo la vittoria in amichevole contro il Lille (3-2), c'è anche quella del nuovo portiere della Roma Pau Lopez. "Buona vittoria per proseguire la preparazione", è il commento su Instagram dello spagnolo ex Betis. Che è già entrato nel mood giallorosso: "Daje Roma", l'immancabile motto finale.