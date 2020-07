Roma, Pau Lopez: "Mirante persona incredibile, mi ha aiutato molto dal mio arrivo"

Il portiere giallorosso Pau Lopez ha parlato all'AS Roma Match Program in vista della gara contro l'Inter: "Sarà una partita difficilissima. È una squadra impegnativa da affrontare ed è molto forte a livello offensivo: servirà massima concentrazione dietro”.

Mirante?

"Antonio mi è sempre stato vicino dall’inizio, mi ha aiutato molto dal mio arrivo. È una persona incredibile, anche per lo spogliatoio, è importante per tutti noi, per la sua esperienza e per le prestazioni quando gioca”.