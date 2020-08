Roma, Pau Lopez non convince. Meret e Gollini le prime scelte, più facile prendere Sirigu

vedi letture

Approfondimento sul futuro di Pau Lopez sulle colonne de 'Il Messaggero' oggi in edicola. Il portiere spagnolo non ha convinto quest'anno ma è a bilancio per 20.6 milioni di euro ed è difficile ipotizzare che qualche club possa mettere sul piatto questa cifra. Olsen è stato offerto in Germania, ma a sorpresa il Bayer Leverkusen ha chiesto informazioni su Olsen.

L'attuale ds Morgan De Sanctis vorrebbe Meret del Napoli, il preferito di Fienga è invece Gollini. Ma per entrambi è molto difficile giungere a dama: più semplice mettere le mani su Salvatore Sirigu, portiere in uscita dal Torino.