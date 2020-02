vedi letture

Roma, Pau Lopez non dà sicurezza: solo 4 clean sheet in 23 partite

Il Messaggero parla del momento complicato di Pau Lopez, portiere della Roma, arrivato in estate per 30 milioni di euro. La partita contro il Genk ha dimostrato come ci siano dei problemi per il numero uno giallorosso, che attualmente non trasmette sicurezza alla squadra: anche con i belgi ha sbagliato due appoggi facili, regalando il pallone agli avversari o gettandolo fuori in caso di pressione. I numeri, in questo momento, non gli danno ragione: solo 4 clean sheet su 23 partite.