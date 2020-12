Roma, Pau Lopez non vuole lasciare i giallorossi durante il mercato di gennaio

A inizio stagione, Paulo Fonseca ha scelto Mirante come portiere titolare della Roma per il campionato mentre Pau Lopez è stato schierato in Coppa. Il portiere spagnolo ha provato a riconquistare la fiducia del tecnico portoghese le sfida per la porta è aperta. Il Tempo oggi in edicola riferisce che il portiere spagnolo non sta pensando al momento a lasciare la Capitale, nonostante le voci che lo vorrebbero lontano da Roma magari già da gennaio.