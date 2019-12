© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere della Roma, Pau Lopez, ha raccontato la sua prima parte di stagione e il suo ambientamento in Italia ai microfoni di Rai 2 nella trasmissione "Dribbling". Queste le sue dichiarazioni:

Primo bilancio di questa stagione in Italia?

"Sono molto contento, sono cresciuto da quando sono arrivato. Ho imparato l'italiano, mi trovo bene con i compagni, non potrei chiedere di più".

Totti e De Rossi?

"Sono due persone che hanno fatto molto per questa società. La squadra sta crescendo ogni partita di più".

Stadio Olimpico?

"Mi piace molto giocare all'Olimpico, è una sensazione unica".



La sua famiglia si è trasferita a Roma?

"Sì. Abitiamo vicino al centro di Roma, ogni pomeriggio facciamo delle passeggiate. È una città davvero bella".

Verrà convocato per Euro 2020?

"Non lo so, dipenderà dalle scelte del mister, cerco di dare il massimo qui alla Roma e poi vediamo come va",