© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere giallorosso Pau Lopez ha rilasciato alcune dichiarazioni a Roma TV all'interno dell'evento "A scuola di tifo":

"Sempre bello condividere questi eventi con i bambini. Sassuolo? Sarà una partita importante per noi, vogliamo vincere e bisogna restare concentrati, pensiamo partita dopo partita, stiamo giocando meglio e stiamo facendo un lavoro incredibile, è il momento più importante della stagione, ci servono i tre punti per rimanere in alto".