Roma, Pau Lopez verso l'addio: pronto il passaggio all'Everton di Ancelotti

Potrebbe non essere Justin Kluivert l'ultimo giocatore a salutare la Roma in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, anche Pau Lopez sarebbe vicino all'addio. Sul portiere ex Betis c'è infatti il forte interesse dell'Everton di Carlo Ancelotti che potrebbe prelevarlo in prestito. A disposizione di Paulo Fonseca, dunque, rimarranno a giocarsi il posto da titolare, alla pari, Antonio Mirante e Robin Olsen.