Roma, Pau Lopez: "Vincere l'Europa League? Non ci poniamo obiettivi"

Fonte: Dal nostro inviato a Monchengladbach

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pau Lopez, portiere della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Borussia Monchengladbach in Europa League: "Questa è una competizione che mi piace molto e che ho disputato anche con il Real Betis. E' una competizione importante per me e per tutta la squadra. Non dobbiamo porci nessun obiettivo adesso, vedremo più avanti nella stagione se avremo la possibilità di vincere".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale.