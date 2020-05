Roma, Pedro in pole nelle preferenze di Fonseca

Il progetto della Roma prosegue in vista della prossima stagione, senza subire rallentamenti al di là delle questioni ancora da risolvere legate alla ripresa del campionato e ad un passaggio di proprietà rimasto di fatto in sospeso. Oltre alle manovre legate alla difesa, il nome più caldo tra i desideri di Paulo Fonseca corrisponde al profilo di Pedro. L’attaccante spagnolo si svincolerà dal Chelsea al termine della stagione, e rappresenta l’ideale rafforzamento della linea avanzata per il tecnico portoghese. I giallorossi avanzano per il classe 1987 con l’obiettivo di contrattualizzarlo e regalare un rinforzo di prima classe in vista della prossima stagione.