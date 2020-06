Roma, Pellegrini è capitan futuro ma al momento nessuna trattativa per il rinnovo

Resta in bilico la posizione di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma gode di molta stima del mister Fonseca che lo considera il nuovo capitano giallorosso del post Edin Dzeko. Resta però uno scoglio. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2021 e questa è l’estate in cui si dovrà rinnovare ma, secondo Sky Sport, non sono ancora iniziate le trattative. Il presidente Pallotta lo considera, malgrado il bilancio in rosso, fra i big della rosa insieme a Zaniolo e quindi incedibile.