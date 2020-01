Roma, per Ibanez decisivo l'ingaggio da un milione di euro a stagione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dieci milioni di euro o qualcosa in più. Tanto costerà alla Roma l'acquisto, in prestito con obbligo di riscatto, di Roger Ibanez dall'Atalanta. Un'operazione completata dai giallorossi al fotofinish, scavalcando il Bologna che da tempo seguiva il brasiliano. Decisiva per le sorti della trattativa la proposta economica che il club capitolino ha fatto pervenire al calciatore: un milione di euro a stagione. Esattamente il doppio di quanto messo sul piatto dai felsinei. Da un milioni di euro anche la commissione in favore dell'agente del 21enne centrale. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.