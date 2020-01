© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma su un centrocampista giovane, che gioca da titolare nella sua squadra. Ne ha parlato ieri Gianluca Petrachi, ds giallorosso, prima della sconfitta contro la Juventus. Un indentikit che, scrive Il Messaggero, corrisponde a quello di Mateus Vital, classe '98 del Corinthinas. Già nel mirino dello Shakhtar Donetsk, è valutato circa 10 milioni di euro. Altri nomi nel mirino? In Italia, quelli di Gaetano Castrovilli e Nahitan Nandez. Il primo è un'idea soprattutto per giugno, nel caso del secondo bisogna vedere come andrà a finire la vicenda legale che lo vede opposto al Cagliari su alcune questioni legate al suo contratto e ai diritti d'immagine.