Roma, per l'allenatore si aspetta il domino. Sarri e Gasperini le due idee

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma aspetta il domino. Claudio Ranieri non resterà comunque, i giallorossi devono sciogliere il dubbio sull'allenatore del futuro. Dipenderà, ovviamente, da una serie di cambi in panchina a livello internazionale, come scrive Il Messaggero. Incassato il no di Conte, gli obiettivi principali rimangono ovviamente due: Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini. Dipende dalle scelte del Chelsea, nel primo caso; dai piazzamenti europei in Serie A, nel secondo.