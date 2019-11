© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mentre Manchester United e Roma continuano a lavorare per trovare l'accordo sulla cifra per il riscatto di Chris Smalling, il club giallorosso ha già messo sul piatto la proposta di contratto per il difensore inglese. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Roma avrebbe preparato un accordo quadriennale da circa 3 milioni di euro a stagione.-