Roma, Petrachi avvistato con Pallotta: c'è da evitare lo scontro col Torino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma ha scelto Gianluca Petrachi, così come il ds del Torino ha scelto i giallorossi. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo cui a separare l'abbraccio tra le parti è il presidente del Toro Urbano Cairo. Il numero uno granata minaccia uno scontro legale, mentre la Società capitolina non ha fretta poiché ci vorrà qualche tempo prima che Petrachi possa volare a Boston per definire i dettagli dell'accordo con James Pallotta. Il dirigente del Toro, tra l'altro, secondo il quotidiano in edicola sarebbe già stato avvistato col presidente dei capitolini ma vorrebbe evitare il contenzioso col club piemontese. La speranza è che tutto possa risolversi amichevolmente, magari proprio con l'inserimento della Roma: la soluzione potrebbe essere quella di girare un calciatore al Torino a titolo di indennizzo, anche se da Trigoria smentiscono questa soluzione.