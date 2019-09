Roma, Petrachi: "Chiusura mercato Premier un vantaggio per noi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di oggi, il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ha parlato anche degli acquisti arrivati nelle ultime ore della sessione estiva: "È stata un'opportunità. Il fatto che il mercato inglese chiudesse prima è stato un vantaggio. Un mese fa mi era stato proposto Miki, ma non potevo arrivare a quelle cifre. Nel frattempo ho fatto altre valutazioni su un calciatore brasiliano, ma doveva essere acquistato alle nostre condizioni. A quel punto ho risentito Mino Raiola per capire se ci fosse ancora spazio per prende Miki in prestito. Parlando con Raiola gli ho detto che sarebbe stato più adatto al campionato italiano che a quello inglese. In Premier con un certo tipo di modulo avrebbe fatto più fatica. C'è stata anche della strategia per Smalling e Mkhitaryan".