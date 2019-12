© foto di Insidefoto/Image Sport

Mercato in entrata, ma non solo. Il ds della Roma, Petrachi, cerca soluzioni per due calciatori: il terzino Bruno Peres, che rientra a gennaio dal prestito al San Paolo, e Steven Nzonzi, che ha litigato con Fatih Terim al Galatasaray e vorrebbe tornare in Francia. Il Lione però non è interessato. Possibile un ritorno di fiamma del Marsiglia, che l’estate corsa aveva provato a intavolare uno scambio con Strootman. Quanto a Bruno Peres, in questo momento non ha mercato. Tutto fermo anche per quanto riguarda Perotti e Pastore mentre Kalinic insiste: non me ne vado fino alla fine della stagione. Questo frena l’innesto di un vice Dzeko: Mariano Diaz.