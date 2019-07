© foto di Insidefoto/Image Sport

Gianluca Petrachi, ds della Roma, ha commentato al sito ufficiale dei giallorossi il fresco acquisto del portiere Pau Lopez dal Real Betis: "Sono molto soddisfatto dell’arrivo di Pau Lopez in squadra. Pur essendo un ragazzo ancora molto giovane vanta cento presenze in un campionato estremamente competitivo come la Liga. Sono convinto che potrà fare bene anche da noi e crescere molto grazie allo staff di mister Fonseca".