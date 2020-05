Roma, Petrachi segue Todibo ma il prezzo attuale è fuori portata

Alla Roma piace molto il giovane centrale di proprietà del Barcellona e attualmente in prestito allo Schalke in Bundesliga Jean-Clair Todibo. I catalani l'hanno già messo sul mercato in vista della prossima stagione, e questa volta vorrebbero cederlo a titolo definitivo. Al momento interessa molto al Lipsia con il club di Bartomeu che però sta sparando alto per monetizzare al massimo: 30 milioni di euro. Una cifra fuori portata per la Roma che prima di tutto dovrà pensare alle cessioni per mettere da parte un tesoretto da poter investire in entrata. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.