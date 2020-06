Roma, Petrachi si tiene stretto Under: "Fortissimo. Lo volevo prendere già al Torino"

Gianluca Petrachi si tiene stretto Cengiz Under. Nell’intervista rilasciata a Sky, il ds della Roma ha blindato il fantasista turco, per molti in odore di cessione: “Rappresenta un talento. Molto forte, per quanto mi riguarda. Vedremo: certamente rompe gli equilibri, fa la differenza. A me piace: lo volevo al Torino prima che lo prendesse la Roma. Ci sono delle squadre molto interessate, perché è appetitoso. Ma è prematuro parlarne oggi: dobbiamo vedere come si sviluppa tutta la situazione”.

