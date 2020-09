Roma, Piatek il nome nuovo in caso di addio di Dzeko: costa 25 milioni di euro

Nel caso in cui la Roma dovesse privarsi di Edin Dzeko nel corso delle prossime settimane, la pista che porta ad Arkadiusz Milik non è l'unica che viene presa in considerazione in casa giallorossa. Infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i giallorossi starebbero pensando anche a Piatek, attualmente all'Hertha Berlino ma che non è incedibile per i tedeschi. 25 milioni di euro è la cifra per prenderlo. Ovviamente però non è detto che il bosniaco finisca alla Juve, visto che Luis Suarez ora sembra più vicino, ma non è da scartare la strada che porta all'Inter.