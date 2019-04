Roma, più poteri per Totti: scontro interno tra Massara e Baldini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due ipotesi in ballo per il futuro di Francesco Totti all'interno della dirigenza romanista. Quella caldeggiata da Trigoria e anche da Massara lo vedrebbe acquistare maggiori poteri con un'evoluzione della direzione sportiva che punterebbe alla soluzione interna. Massara resterebbe ds, Totti verrebbe promosso con maggiori poteri insieme a De Sanctis, pronto anche lui per il salto da team manager al mercato. La strada che invece vorrebbe percorrere Baldini, stretto consigliere del presidente Pallotta, sarebbe quella di limitare i poteri dell'ex capitano giallorosso e l'ingaggio di un nuovo ds meno coinvolto con la città e l'ambiente romanista, per intendersi uno tra Campos e Petrachi. Nelle prossime settimane si capirà, quale delle due anime che si stanno scontrando, riuscirà ad avere la meglio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.