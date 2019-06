© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma ha ceduto a titolo definitivo allo Spartak Mosca l'attaccante argentino Ezequiel Ponce, che aveva girato l'Europa in prestito nelle ultime stagioni, tra Granada, Lilla e AEK. Il trasferimento, riporta Sky Sport, è costato al club russo 3 milioni di euro, più tre di bonus con un 20% di futura rivendita. Il 40% del trasferimento va invece al Newell’s Old Boys, squadra da cui la Roma lo aveva comprato nel 2015. Per la Roma è arrivata quindi una plusvalenza di circa 400mila euro.