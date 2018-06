Roma, precisazione di Pallotta: "Nulla di serio in quello che dicevo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dietrofront di James Pallotta dopo le dichiarazioni pubblicate quest'oggi da Areanapoli.it che ha incontrato nel capoluogo campano il presidente della Roma. (Clicca qui per leggere) Questo il messaggio del numero uno del club capitolino diffuso pochi minuti fa tramite il profilo twitter del club: "Ho letto con molto divertimento che avrei rilasciato alcune dichiarazioni su tema mercato. Stavo invece scherzando con un gruppo di ragazzi e ho risposto sarcasticamente secondo le indiscrezioni in voga sui giornali e su Twitter mentre ero in Italia. Non c’era nulla di serio in quello che stavo dicendo mentre mangiavo una pizza. Solo humour americano che qualcuno non capisce”.