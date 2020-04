Roma, presentata un'offerta ufficiale allo spagnolo Pedro: è derby di mercato con la Lazio

C'è l'offerta della Roma per Pedro Rodriguez. Come scrive l'edizione odierna del Mirror, l'attaccante in scadenza di contratto col Chelsea è un obiettivo concreto dei giallorossi per l'estate, tanto che all'entourage dello spagnolo sarebbe già arrivata una proposta ufficiale da tre milioni di euro a stagione direttamente dalla capitale. Su Pedro, lo ricordiamo, è forte però anche il pressing della Lazio.