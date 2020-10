Roma, prime parole per Borja Mayoral: "Tutto è andato per il meglio. Un onore essere qua"

vedi letture

Prime parole da giocatore della Roma per Borja Mayoral, attaccante arrivato in giallorosso dal Real Madrid. Questo il suo pensiero al sito ufficiale del club: "Sono felice di essere finalmente qui, sono state giornate frenetiche ma l’importante è che tutto si sia concluso per il meglio. Per me è un onore difendere i colori di un club storico come la Roma. Sono grato alla società per lo sforzo che ha fatto, darò tutto per questa maglia e spero di regalare delle soddisfazioni ai nostri tifosi".