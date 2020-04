Roma, proseguono i contatti Friedkin-Pallotta: tutte le stime vanno aggiornate

Friedkin e Pallotta continuano a parlarsi per provare a trovare un nuovo accordo dopo quello che stava per essere firmato con la cessione del club per 710 milioni di euro. L'imprenditore californiano si è preso una pausa per comprendere meglio gli scenari economici internazionali e non è scontato fare previsioni su quando potrà essere effettuata una nuova valutazione. Le stime datate tre mesi fa, devono essere aggiornate, come la due diligence. Il magnate comunque non ha nessuna intenzione di tirarsi indietro, aspetterà di conoscere i conti alla chiusura del bilancio per valutare al meglio i numeri dell'affare ma gli uffici legali intanto vanno avanti e da parte di Pallotta c'è sempre la voglia di farsi da parte, anche se sarà costretto a restare alla guida della società almeno fino a giugno. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.