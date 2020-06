Roma, pubblicata una foto senza Juan Jesus. Il brasiliano polemizza: "Questo vuol dire fiducia"

vedi letture

La Roma posta una foto di gruppo con la scritta: "Cinque giorni al via". E Juan Jesus scherza con una vena polemica: "Bello che manco la Roma mi mette nel profilo loro. Questo vuol dire fiducia" aggiungendo alcune emoticons tentando di smorzare i toni. Invano, considerando come il commento abbia generato centinaia di repliche fra chi lo difende e chi invece decide di infierire nei confronti del difensore. Va sottolineato che il countdown su Instagram da parte della Roma è partito a nove giorni dalla ripartenza, decidendo per il "-9" di pubblicare una foto di Edin Dzeko (che indossa, per l'appunto, il 9", e seguendo questa logica il "-8" con Perotti, il "-7" con Pellegrini e il "-6" con Smalling. Il numero 5 appartiene proprio a Juan Jesus e in questa circostanza è stata pubblicata una foto dove alcuni giocatori si abbracciano... e il brasiliano non c'è.