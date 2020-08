Roma, qualche tassello e il mercato prenderà il via

La Roma lavora per la propria retroguardia e non perde la speranza di rinnovare il binomio felice con Smallimg anche per la prossima stagione nonostante il ritorno del centrale allo United e l’impossibilità di schierarlo in Europa League. In attesa di strutturare un management sportivo rinnovato, il club giallorosso muove le sue pedine anche dovendo far fronte a qualche avversità. In primis la chiusura dell’affare Disasi da parte del Monaco: il centrale alla Roma piaceva non poco. E poi l’inserimento del Benfica nella corsa a Vertonghen: i lusitani hanno presentato una proposta al belga che potrebbe scompaginare le carte in tavola, nonostante il pressing ormai datato di matrice giallorossa. In seguito sarà anche il momento delle uscite, con il nome di Florenzi che resta sempre molto caldo ed apprezzato anche nel nostro campionato. Qualche tassello da sistemare, e la Roma inizierà a muovere le sue pedine anche sul mercato.