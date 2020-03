Roma, quando il prestito con obbligo non paga: giocatori saranno pagati più di quanto varranno

Il Coronavirus rivoluzionerà molto probabilmente anche il costo dei cartellini dei giocatori, destinato a calare drasticamente e chi, come la Roma, ha scelto in molti casi la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto rischia di pagare tanto dei calciatori che alla fine dell'emergenza Covid-19 varranno molto meno. Sono i casi di Jordan Veretout, Gianluca Mancini e Carles Perez, visto che sono già maturate le condizioni per trasformare il diritto in obbligo. A riportarlo è Il Messaggero.