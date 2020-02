vedi letture

Roma, quante buone notizie! Tra dati statistici ed agganci di lusso

Tre punti in casa, per giunta senza subire reti. Una rarità in casa Roma nella versione 2020 dei giallorossi, accolta con grande entusiasmo nella speranza di un colpo di reni in grado di far mettere alle spalle a Fonseca e ai suoi ragazzi le difficoltà di questo inizio anno. Il successo rotondo contro un avversario in salute come il Lecce è foriero di ottime notizie per il morale dei capitolini, a partire dalla doppia vittoria in quattro giorni che ha un effetto balsamico per il morale dello spogliatoio dopo le polemiche dell’ultimo periodo. Il dato statistico legato ad Edin Dzeko, che aggancia Montella a quota 102 reti nella classifica dei bomber romanisti completa un quadro volto all’ottimismo di cui si sentiva evidentemente il bisogno. La rincorsa all’Europa sembra essere ripartita.